Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op dit moment geen geld om het onderzoek naar naziroofkunst te financieren, antwoordt het dinsdag via een woordvoerder op vragen van NU.nl. Voor het onderzoek is ongeveer 3 miljoen euro nodig.

"We hebben op dit moment een strakke begroting", aldus het ministerie. "We hopen in het voorjaar van 2021 binnen het kabinet een besluit te nemen over het al dan niet betalen van het bedrag."

Maandag adviseerde de Raad voor Cultuur het kabinet om het onderzoek naar de herkomst van door de nazi's geroofde kunstwerken zo snel mogelijk te hervatten. "Hoe langer de regering wacht met het hervatten van herkomstonderzoek, hoe meer direct betrokkenen overleden zullen zijn", aldus de raad.

Het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media raamde de kosten van herkomstonderzoek op ongeveer 3 miljoen euro over vier jaar. "Het geld zal geen probleem zijn", verwachtte minister Ingrid van Engelshoven maandag na het in ontvangst nemen van het advies van de Raad voor Cultuur.

Herkomstonderzoek naziroofkunst ligt sinds 2007 stil

De Raad voor Cultuur constateerde dat het onderzoek naar de herkomst van naziroofkunst sinds 2007 niet meer structureel plaatsvindt. "In 2007 was de gedachte daarover: we weten voldoende", gaf OCW hierover maandag uitleg aan NU.nl.

In Nederland bevinden zich nu volgens de Raad voor Cultuur naar schatting 3.750 door de nazi's geroofde kunstwerken, die na de Tweede Wereldoorlog wel zijn teruggehaald maar nog niet zijn teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. 167 werken met dubieuze herkomst zouden zich bevinden in museumcollecties.