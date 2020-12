De nabestaanden van Roald Dahl hebben hun excuses aangeboden voor antisemitische uitspraken die de schrijver in het verleden heeft gedaan. Dat is te lezen in een verklaring op zijn website.

In de verklaring bieden leden van de Dahl familie en medewerkers van de Roald Dahl Store Company hun welgemeende excuses aan voor "de voortdurende en begrijpelijke pijn veroorzaakt door sommige uitspraken van Roald Dahl".

Dahl zou in een recent opgedoken interview uit 1983 gezegd hebben: "In het Joodse karakter zit iets wat vijandigheid oproept. Zelfs een misbaksel als Hitler koos hen met een reden als doelwit." Ook zou hij hebben gesuggereerd dat alle media in handen zijn van Joden.

"Onacceptabel", vinden zijn nabestaanden die uitspraken. "Het staat in scherp contrast tot de man die wij kenden en de normen en waarden waar Roald Dahls verhalen om bekendstonden."

Dahl overleed in 1990 en is vooral bekend geworden van kinderboeken als Sjakie en de Chocoladefabriek, Matilda en De Grote Vriendelijke Reus.