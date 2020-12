Hoewel Albert Verlinde zijn afscheid bij Stage Entertainment erg emotioneel vond, was hij na afloop ook opgelucht en voelde hij zich "bevrijd". Dat vertelt de producent zaterdag in een gesprek met Shownieuws waarin hij terugblikt op zijn laatste dag.

Verlinde vertelde dat de digitale borrel een emotioneel moment was. Tijdens de borrel werd hij verrast met twee filmpjes. Na een filmpje waarin verschillende mensen lieve woorden spraken, zat hij naar eigen zeggen al "met een knikker in de keel". Bovendien kwam daarna nog een clip, waarin allerlei sterren met wie Verlinde heeft gewerkt een Nederlandse Simply the Best-versie voor hem zongen.

Ondanks de emotionele momenten herinnerde hij zich nog goed hoe hij zich voelde nadat hij zijn kantoor had leeggemaakt. "Het rare was, toen ik de trap afliep uit mijn kantoor naar de parkeergarage, dat ik een soort opluchting voelde. Een soort bevrijding."

Verlinde heeft ruim vijf jaar aan de leiding gestaan bij Stage Entertainment. In de toekomst gaat hij zich onder meer richten op de lokale politiek, als gemeenteraadslid in Vught.