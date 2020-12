De Nederlandse kunstverzamelaar Oscar van Overeem moet een Boeddha-beeld teruggeven aan twee Chinese dorpen, heeft de rechtbank in de Chinese stad Sanming vrijdag besloten. Het beeld bevat het gemummificeerde lichaam van Zhanggong Zushi, een monnik die duizend jaar geleden leefde.

Van Overeem kocht het Boeddha-beeld in 1995 voor omgerekend 40.000 euro van een Nederlandse handelaar. Hij gaf het beeld in 2014 in bruikleen aan een tentoonstelling in Boedapest, waarna het object grote bekentenis kreeg. Ook de bewoners van Yangchun en Dongpu kregen het beeld onder ogen en zeiden dat in 1995 was gestolen uit een tempel van de dorpen.

In 2018 verzochten de twee dorpscomités van Yangchun en Dongpu de rechtbank in Nederland hen het beeld toe te wijzen. De rechtbank verklaarde toen de dorpscomités niet-ontvankelijk omdat ze geen rechtspersonen waren. Van Overeem heeft altijd ontkend dat het beeld afkomstig is uit de dorpen. Ook zegt hij het beeld van de hand te hebben gedaan aan een Chinese zakenman en niet te weten waar het nu is.

De kunstverzamelaar heeft volgens het vonnis van vrijdag dertig dagen om het beeld weer terug te geven aan de dorpen, aldus een nieuwsbericht van de Chinese staatsomroep CCTV. Het is niet bekend wat de sanctie is als Van Overeem daar geen gehoor aan geeft.