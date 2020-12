Illustrator en artdirector Waldemar Post is donderdag overleden, meldt de Volkskrant. Hij werkte zo'n vijftig jaar voor die krant.

Post belandde met coronaklachten in het ziekenhuis en overleed gisteren op 84-jarige leeftijd.

Naast de Volkskrant tekende hij ook voor diverse bladen als HP/De Tijd, Playboy, Opzij en Vrij Nederland. Verder was hij lange tijd de vaste vormgever van museum Madame Tussauds in Londen. Van 1975 tot 1990 was hij docent illustratie aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.

Afgelopen december opende een tentoonstelling met zijn werk in het Literatuurmuseum in Den Haag. Er waren zo'n driehonderd van zijn bekende schrijversportretten te zien die hij aan het museum had geschonken.