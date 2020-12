Bert Visscher brengt in 2021 een nieuw boek uit. In februari verschijnt Dat wordt nooit wat, waarin de zestigjarige cabaretier terugblikt op de beginjaren van zijn carrière.

Visscher, die in 1981 doorbrak als onderdeel van de cabaretgroep Filter, schrijft in het boek over zijn eerste stappen als komiek.

"In dit boek beschrijft Bert op zijn eigen onnavolgbare manier welke fratsen hij heeft moeten uithalen om nu te verzuchten: toch nog iets geworden", meldt uitgeverij Brandt donderdag.

Visscher maakte in 1984 zijn eerste solovoorstelling. Daarna volgden nog twaalf verschillende theatershows. Hij wordt vanzelf moe uit 2017 is hiervan de recentste.

In 1995 verscheen Visschers eerste boek Laat mij maar even. Vijf jaar later bracht hij een kinderboek uit, getiteld Het dagboek van de reizende nar.