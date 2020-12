Guido Weijers (43) vindt dat hij inhoudelijk meer kan bieden dan zijn collega Youp van 't Hek (66). In een interview in Nieuwe Revu zegt de Brabantse cabaretier dat hij ook minder scheldt.

Op de vraag wanneer Weijers het gevoel kreeg dat hij definitief de weg naar boven had gevonden als cabaretier, antwoordt hij: "Vlak na mijn oudejaarsconference in 2014. Toen durfde ik voor het eerst mijn show naast die van Youp te leggen."

"Ik scheld minder en ik heb meer te vertellen dan Youp, stelde ik toen vast. Op dat moment heb ik voor mijn gevoel echt een omslagpunt bereikt. En dat goede gevoel las ik later ook terug in veel recensies."

Weijers vindt dat hij er de laatste jaren in is geslaagd zich inhoudelijk te verbeteren. "Het gestrekte been gaat er harder in dan vroeger. Mijn meningen over grote maatschappelijke onderwerpen zoals het klimaat en de steeds grotere ongelijkheid tussen rijk en arm wereldwijd zijn alleen maar scherper geworden. Alleen roep ik niet zo vaak godverdomme als Youp. Heb ik niet nodig om m'n punt te maken."

'Mijn oudejaarsconference gaat hoe dan ook door'

Weijers en Van 't Hek zullen dit jaar allebei een eindejaarsconference op zich nemen - de een voor RTL, de ander voor de NPO. Maar waar Van 't Hek nog een slag om de arm houdt (als hij maar dertig bezoekers mag ontvangen, doet hij het niet), wil Weijers zijn optreden hoe dan ook door laten gaan.

"Al moeten theaters dicht, mijn oudejaarsconference gaat hoe dan ook door. Ik heb vijf verschillende eindejaarsscenario's klaarliggen. Een scenario van een totale lockdown, een scenario van maximaal dertig personen in de zaal, een scenario in de buitenlucht, en zelfs een scenario met teststraten en testlabs."