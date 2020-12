Het Naturalis Biodiversity Center in Leiden is woensdagavond uitgeroepen tot het beste museum van 2020. Het museum in Leiden wint met de BankGiro Loterij Museumprijs een bedrag van 100.000 euro. Dat geld zal worden gebruikt voor de bouw van een professionele studio.

47 procent van de stemmen van het publiek ging naar het Naturalis Biodiversity Center. Hiermee streefde het Leidse museum concurrenten Eye Filmmuseum in Amsterdam en het Mauritshuis in Den Haag voorbij.

Het prijzengeld zal Naturalis gebruiken voor de bouw van een studio. "Hiermee brengen we onze onderzoekers, hun kennis en hun verhalen altijd tot in de huiskamer en in het klaslokaal", zegt museumdirecteur Edwin van Huis.

"Zo kunnen we nog veel meer mensen verwonderen en raken en onze passie voor de natuur overbrengen. Als mensen de natuur in hun hart sluiten, zullen ze er ook beter voor zorgen."

De prijs is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij. De partijen werken daarvoor samen met de Museumvereniging. De Museumprijs wordt sinds 1990 uitgereikt en is de grootste publieksprijs voor musea in Nederland. Vorig jaar ging de hoofdprijs naar het Stedelijk Museum Schiedam.