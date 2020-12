Een groep fans van The Lord of the Rings-auteur J.R.R. Tolkien is een crowdfundingcampagne gestart om de verkoop van het huis van de schrijver te voorkomen. Ze willen het huis zelf kopen en er een Tolkien-museum van maken, meldt The New York Times woensdag.

De groep, die zichzelf Project Northmoor noemt (naar de straat waar het huis is gelegen), begint de campagne woensdag en wil deze drie maanden laten duren.

In die tijd moet er minstens 5,3 miljoen dollar (4,3 miljoen euro) opgehaald worden. Dat is de vraagprijs van het huis. Het streven is 6 miljoen dollar, zodat de rest kan worden besteed aan onder meer renovaties.

Diverse beroemdheden hebben zich aangesloten bij de campagne, onder wie Lord of the Rings-acteurs Ian McKellen (Gandalf), John Rhys-Davies (Gimli) en Martin Freeman (Bilbo Baggins).

Project Northmoor wil niet alleen een aan Tolkien gewijd museum oprichten in het huis, maar ook een literair centrum waar het werk van de auteur kan worden bestudeerd.

Het huis van Tolkien, die in 1973 overleed, is sinds vorig jaar te koop. Het telt zes slaapkamers, vier badkamers en een grote tuin met daarin nog bomen die door de schrijver werden geplant. Tolkien woonde van 1930 tot 1947 met zijn vrouw en vier kinderen in het huis. Hij schreef er The Hobbit (1937) en ook een groot gedeelte van The Lord of the Rings-trilogie.