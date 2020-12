Paula Hawkins, die bekend werd dankzij haar verfilmde roman Het meisje in de trein, brengt op 31 augustus 2021 haar nieuwe thriller Een langzaam smeulend vuur uit. Het is de vijfde roman van de Britse auteur.

Haar nieuwe boek draait om drie vrouwen, die allen betrokken zijn geraakt bij een moord op een woonboot. Alle drie willen zij het onrecht dat hen is aangedaan wreken.

"Wat ik in dit boek wilde onderzoeken is de manier waarop geen enkele tragedie op zichzelf staat", aldus Hawkins.



"Een ongeluk in iemands jeugd kan decennia later nog gevolgen hebben; het vertrouwen in de verkeerde persoon op het verkeerde moment kan een leven voorgoed doen ontsporen. Ik ben mateloos geïnteresseerd in de manier waarop wij de persoon worden die we zijn: welke keuzes we maken, waar we ons aan vastklampen en hoe deze dingen ons soms ten diepste kunnen beschadigen."

Hawkins schreef in 2015 The Girl on the Train, in het Nederlands uitgebracht als Het meisje in de trein. Er werden wereldwijd 23 miljoen exemplaren van verkocht. Het verhaal werd in 2016 verfilmd met Emily Blunt in de hoofdrol.

Hawkins' meest recente roman In het water verscheen in 2017. Ook hiervan zijn de filmrechten verkocht.