Acteur Bastiaan Ragas werkt met theoloog Ad van Nieuwpoort aan een boek waarin de bijbel opnieuw wordt uitgelegd. De werktitel van het project is Christus hoezo, Jezus waarom? De acteur omschrijft het boek als een soort "bijbel voor dummies".

"Ik ben altijd gefascineerd geweest door spiritualiteit en de kerk", legde de musicalster dinsdag uit in Volgspot op NPO Radio 5. "Samen met Ad neem ik de bijbelteksten door en probeer ik te kijken wat er nou exact in het heilige boek staat. Wat staat er over Kerstmis, wat wordt er gezegd over leven na de dood? Dus niet de interpretatie die er later door de kerk aan gegeven is. Maar wat stond er nou exact in het originele boek?"

Van Nieuwpoort werd bekend als publicist bij diverse dagbladen, waaronder Trouw, en als commentator bij diverse NPO Radio 1-programma zoals Nieuws & Co. Voor zijn laatste boek Uit de tijd onderzocht de predikant ook al oude theologische teksten.

Ragas moest de afgelopen weken zijn soloshow Lang zal 'ie leven staken omdat de overheid het aantal bezoekers in theaters terugschroefde naar dertig personen. Dit is voor de meeste podia niet lucratief; daarom zijn veel zalen de rest van het jaar gesloten. De acteur hoopt volgend jaar een deel van de tournee in te kunnen halen.

Ook een comebacktournee van zijn oude band Caught in the Act, die deze zomer gepland stond, werd voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege de coronacrisis.