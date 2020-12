Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden heeft in Chicago het hoofd dat op de granieten torso van een farao in de eigen collectie hoort gevonden. De locatie van het hoofd werd ontdekt na het openen van een in 1987 verstuurde envelop, waarvan de inhoud pas recentelijk werd gelezen.

De tot voor kort ongeopende brief zat in het archief van Egyptoloog Joris Borghouts, die twee jaar geleden is overleden.

In het nu pas gelezen epistel opperde Thomas Logan, destijds hoofdconservator van de Egyptische collectie van het Oriental Institute Museum in Chicago, dat een kop van farao Ramses VI (1144-1137 voor Christus) uit zijn collectie bij een torso in het RMO hoort.

Egyptologen Lara Weiss (RMO) en Rob Demarée (Universiteit Leiden) onderzochten het verhaal. "De breukvlakken van de torso en het hoofd passen exact, torso en hoofd zijn gemaakt in precies dezelfde verhoudingen en bovendien loopt er een tekst in hiërogliefen, met lofzang op de koning, door vanaf het achterhoofd tot over de rug van de torso", licht het museum toe.

De deskundigen kwamen tot hun conclusie met behulp van onder meer foto's en metingen, omdat er geen reizen konden plaatsvinden door de coronacrisis en de twee delen dus niet op elkaar gepast konden worden. Er bestaat echter geen twijfel dat het hoofd en de torso bij elkaar horen.

De torso van de farao. (Foto: Rijksmuseum van Oudheden)

Beeld stond voor tempel in Thebe

Het beeld moet volgens het RMO in totaal zo'n 1,80 meter hoog geweest zijn en vermoedelijk stond het ooit in een tempel voor de god Amon in Thebe (nu Luxor geheten). Het werd daarna in stukken geslagen, waardoor de losse onderdelen van elkaar werden gescheiden.

Het hoofd werd in 1929 in Egypte aangekocht voor het Oriental Institute Museum in Chicago. De torso is in Egypte gekocht door een kunstliefhebber uit Amsterdam en doorverkocht aan het Rijksmuseum van Oudheden.

Of de twee delen ooit echt herenigd worden en waar, is nog niet bekend, aldus een woordvoerder. Het is niet bekend waar de benen van de farao zich bevinden.

De torso is momenteel te zien in de tentoonstelling over Egypte in het Rijksmuseum van Oudheden, in elk geval tot zondag 28 februari 2021.