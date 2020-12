Actrice Dunya Khayame stelt de hokjesgeest aan de kaak met toneelstuk De Hokje. Volgens de recensenten komt de balans tussen grappen en rake observaties niet altijd goed uit de verf.

Trouw - drie sterren

"De Hokje houdt het midden tussen een bizarre whodunnit en absurde tragikomedie, waarin het pistool pas ver over de helft een rol gaat spelen. Met regisseur Tim Kamps zorgt Khayame voor veel lucht in deze niet vrijblijvende materie. Iets te veel lucht misschien."

"Geestig bijvoorbeeld is Kims stoere handreiking naar het afgelebberde stukje kauwgom van Anouar ("Ik speel graag met mijn leven"). En de drie acteurs geven met verve, vaart en humor elk cliché en moralisme een theatraal smeuïge context. Messcherp wordt De Hokje echter niet. Als lunchvoorstelling is het vooral een zeer plezant spektakeltje. Met voor de goede verstaander een serieuze ondertoon."

De volledige recensie in Trouw lees je hier.

49 De Hokje - trailer

de Volkskrant - twee sterren

"De satire is even leuk. De conflicten tussen interviewer en geïnterviewden worden op de spits gedreven. Er wordt vet en op de lach gespeeld en ook de eerste grote onthulling, als blijkt dat ook wij als publiek blindelings in een vooroordeel zijn getrapt, is verrassend."

"Maar tegen het einde is de inspiratie van de makers helaas zichtbaar opgeraakt. Het schrijnendst wordt dit zichtbaar in de flauwe slotscène, als de personages zelf op zoek gaan naar een passend einde en elkaar om de beurt, met steeds rigoureuzere middelen, doodmaken. Ja, zo draai je een in essentie leuke voorstelling vakkundig de nek om."

De volledige recensie in de Volkskrant lees je hier.

NRC - drie sterren

"In regie van Tim Kamps zijn de scènes even tenenkrommend als komisch. Uit een plotwending blijkt waarom broer en zus zo kritiekloos meegaan in alle tendentieuze vragen."

"De beweegredenen van de personages zijn niet heel zorgvuldig uitgewerkt: ze dienen vooral als vehikel voor de volgende grap. Zo raken rake observaties uiteindelijk toch wat ondergesneeuwd door de lach."