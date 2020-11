Het Moco Museum in Amsterdam heeft een schilderij van de Britse kunstenaar Banksy verkocht om de personeelskosten te kunnen voldoen. In Het Parool laat eigenaar Kim Logchies weten dat het om het werk Monkey Poison gaat.

"Dit werk bracht genoeg op, zodat we er weer een paar maanden tegenaan konden gaan. De nieuwe Amerikaanse eigenaar wist dat het van ons vandaan kwam en heeft het ons vervolgens voor een jaar in bruikleen aangeboden. Hopelijk draaien wij tegen die tijd weer goed en kunnen we iets nieuws kopen."

In april vertelde Logchies haar medewerkers dat er geen ontslagen zouden vallen. Het gevolg daarvan was dat het museum wel een werk moest verkopen. "Iedereen die bij Moco werkt, houdt van kunst, dus dat deed wel pijn."

Het particuliere Moco Museum toont niet alleen veel werk van Banksy, maar ook kunstwerken van Andy Warhol, Jeff Koons en Keith Haring. Door de coronacrisis heeft het museum, net als vele andere culturele instellingen, te maken met een veel kleiner bezoekersaantal.