André van Duin en Joop en Janine van den Ende hebben zaterdag in het NRC een rouwadvertentie geplaatst voor actrice Corrie van Gorp. Het drietal spreekt daarin vol lof over Van Gorp, die zondag op 78-jarige leeftijd overleed.

"Corrie was een bijzondere vrouw. Zij begon haar carrière als klassiek danseres maar al gauw bleek zij met haar humoristische talent beter thuis in het lichte amusement. Met dit talent viel zij destijds al op in musicals en de theatershows van Wim Sonneveld", schrijven ze in de advertentie.

Van Duin en de familie Van den Ende komen ook nog terug op haar rol die Van Gorp had in de vele producties van Van Duin "Daarin leek zij definitief haar plaats op het podium te hebben gevonden. Zij glorieerde in talloze komische rollen, waarvan die van mevrouw De Bok wel een van haar meest bekende was."

Volgens het drietal was Van Gorp een "echte publiekslieveling". "Wij koesteren warme herinneringen aan onze unieke samenwerking van vele jaren met deze veelzijdige, getalenteerde vrouw en dierbare vriendin."

De Rotterdamse Corrie van Gorp overleed afgelopen zondag in haar slaap. Met Van Duin vertolkte zij de bekende typetjes meneer en mevrouw De Bok, waarmee ze samen in 2009 een televisiecomeback maakten in de wekelijkse Dik Voormekaar Show.



Haar laatste publieke optredens dateren uit 2009. Daarna trok zij zich terug uit het openbare leven.