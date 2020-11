Tonke Dragt werkt aan een nieuw boek. De negentigjarige schrijfster maakt met auteur Rindert Kromhout een kinderboek, zo kondigt Kromhout vrijdag aan in De Grote Vriendelijke Podcast.

"We zijn samen iets aan het doen", meldt Kromhout. "De bedoeling is dat het volgend najaar komt. Het wordt een combinatie van gekke fantasieën en ideeën van Tonke en mij. Het verhaal komt vol te zitten met verwijzingen naar het werk van Tonke."

De negentigjarige Dragt is vooral bekend van De brief voor de koning (1962), dat onder meer werd uitgeroepen tot Kinderboek van het Jaar, de voorloper van de Gouden Griffel. Begin dit jaar bracht Netflix een Engelstalige filmserie uit die was gebaseerd op het boek van Dragt.

Dragt laat het schrijfwerk voor het nieuwe boek over aan Kromhout. "Echt schrijven kan ze niet meer, maar met nadenken is niets mis", aldus Kromhout. "We overleggen voortdurend, wisselen ideeën uit, bekritiseren elkaar en uiteindelijk schrijf ik het op. Zo is er een boek aan het groeien. Ik ben ontzettend blij dat we dit aan het doen zijn."

Vanwege haar omvangrijke oeuvre ontving Dragt in 1976 de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur, die om de drie jaar wordt toegekend aan een Nederlandse kinderboekenschrijver. Sinds 1988 gaat de uitverkiezing door het leven als de Theo Thijssen Prijs.