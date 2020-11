Zijn nieuwste boek is in twintig talen verschenen en er wordt een Hollywood-film over hem gemaakt met Joseph Fiennes in de hoofdrol. Hoewel het decennia duurde voor Wim Hof en zijn methode serieus werden genomen, heeft hij nooit aan zichzelf getwijfeld.

"Als je voelt en ziet dat je met iets goeds bezig bent, en dat deed ik veertig jaar geleden al, dan ga je ervoor", vertelt de 61-jarige Hof, die vanwege de kouderecords die hij op zijn naam heeft staan ook wel 'The Iceman' wordt genoemd, aan NU.nl. "Zelfs als iedereen denkt dat je gek bent."

De Limburger heeft zijn hele leven al een fascinatie voor kou en raakte in zijn jonge jaren twee keer onderkoeld tijdens het buitenspelen. Zijn methode, een combinatie van ademhalingsoefeningen met blootstelling aan kou, werd geboren op zijn zeventiende. Op een winterdag besloot Hof het water in te gaan in het Amsterdamse Beatrixpark en merkte hij hoe goed hij zich voelde in de kou.

Pas in 2014, toen een onderzoek door het Radboudumc werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS, begon de wetenschap hem serieus te nemen. Met het onderzoek werd aangetoond dat simpele technieken, zoals ademhalingsoefeningen en herhaalde blootstelling aan kou, het autonome zenuwstelsel kunnen activeren en de reactie van het immuunsysteem kunnen remmen.

Er volgden meer onderzoeken en momenteel werkt Hof samen met onderzoekers van onder meer Harvard en Stanford, die kijken in hoeverre zijn methode werkt bij het tegengaan van inflammatoire aandoeningen als reuma en de ziekte van Crohn. "Inflammatie is een ontsteking en zorgt jaarlijks voor 60 tot 70 miljoen doden in de westerse wereld", aldus Hof.

Wim Hof stond in 2017 1 uur, 10 minuten en 35 seconden in een bak met ijsblokjes in het Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Zijn huidige record staat op 112 minuten.

'Volgend jaar nieuw wereldrecord vestigen op de Kilimanjaro'

Hof heeft al meer dan twintig records in het Guinness World Records-boek genoteerd. Zo heeft hij een halve marathon op blote voeten gelopen boven de poolcirkel en meer dan 112 minuten in een container met ijsblokjes gestaan. Wat hem betreft komt er volgend jaar een nieuw record bij.

"Ik ga opnieuw de Kilimanjaro beklimmen in korte broek met een groepje mensen, maar dan binnen 24 uur", aldus Hof, wiens vorige record op 28,5 uur staat. "Normaal gesproken doen mensen daar tussen de vijf en negen dagen over. En dan haalt lang niet iedereen de top."

Zijn uiteindelijke missie is het " terugbrengen van geluk, kracht en gezondheid" bij mensen. "Dat zijn voor mij drie basiselementen en die kunnen we allemaal veel beter beïnvloeden dan we denken. Er is veel meer mogelijk dan wij denken."

Wim Hofs boek De Wim Hof Methode is onlangs verschenen bij uitgeverij Kosmos. Momenteel werkt hij al aan een opvolger, waarin de nadruk ligt op het aanpakken van inflammatie.