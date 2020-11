Cabaretier Youp van 't Hek, de VARA en Koninklijk Theater Carré gaan een verzoek indienen bij de veiligheidsregio om 250 tot driehonderd mensen toe te staan in het theater tijdens zijn oudejaarsconference. Volgens de huidige coronaregels zijn nu maximaal dertig mensen toegestaan, maar dat is volgens hem "echt heel weinig". "Het is geen theater, het is bijna een 'congresachtig' sfeertje", vertelt Van 't Hek donderdag in BEAU.

"Ook met 250 tot driehonderd mensen in Carré kan er nog steeds genoeg afstand worden gehouden. (..) Ik ga niet roepen, we gaan het gewoon vragen. De conference is toch een beetje een dingetje dat bij Nederland hoort", aldus Van 't Hek.

De cabaretier zei zondag nog in een interview op NPO Radio 1 dat hij voor minimaal 250 man wilde spelen en dat hij anders zijn conference beter kon annuleren. Daar komt hij nu bij BEAU op terug. "Ik ben nu niet degene die zegt: ik ga het niet doen. Zo zit ik niet in elkaar."

Van 't Hek zegt zich ook neer te leggen als de gemeente besluit om geen uitzondering voor hem te maken. "We gaan gewoon een ontzettend aardig verzoek indienen: maak ons een avondje een kerk, dan kan ik een veel betere voorstelling op televisie maken. Maar als het voor maar dertig man kan, dan moet dat maar."

Cabaretier verbaasd over uitzondering voor kerken

Van 't Hek is verbaasd dat de maatregelen voor theatergroepen en theaters zo streng zijn, terwijl er voor "kerken, de IKEA en tuincentra" uitzonderingen worden gemaakt. "Overal waar ik speelde (sinds de corona-uitbraak, red.) gebeurde het zo verschrikkelijk veilig. Het waren bijna militaire operaties."

De cabaretier en columnist kreeg dit jaar zelf ook het coronavirus en lag daarvoor een aantal dagen in het ziekenhuis.

De tiende en laatste oudejaarsconference van de cabaretier is 31 december te zien bij NPO1.