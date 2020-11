Zangeres en cabaretière Liselore Gerritsen is op 83-jarige leeftijd overleden, maakt haar familie donderdag in een persbericht bekend.

Gerritsen overleed op woensdag. "We zullen ons Liselore blijven herinneren als een bevlogen en veelzijdige vrouw", aldus de familie over de zangeres die ook poëzie, liedteksten en verhalen schreef.

Gerritsen werd in 1937 in het Gelderse dorp Wichmond geboren. In haar studententijd begon ze samen met Paul van Vliet, met wie ze later trouwde, het Leidsch Studenten Cabaret. Later richtten ze samen Theatergroep PePijn op, waar onder anderen Youp van 't Hek en Herman Finkers mee optraden.

Als zangeres bracht Gerritsen in de jaren zeventig en tachtig verschillende albums uit. In 2004 keerde ze nog eens terug met het album Liselore Nu. In haar latere leven ging ze vooral het podium op voor lezingen en voordrachten uit eigen werk.

Na haar scheiding van Van Vliet leerde ze muziekproducent Ruud Jacobs kennen. Met hem was ze meer dan veertig jaar samen, tot zijn dood in 2019.