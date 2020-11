Actrice Dunya Khayame, onder meer bekend van Klem en De Luizenmoeder, heeft een satirisch toneelstuk geschreven waarmee ze de hokjesgeest van veel mensen aan de kaak wil stellen.

"Het is iets waarover je hard kan huilen, maar ik vind het leuker om erom te lachen", zegt Khayame donderdag in NRC over De Hokje.

Het toneelstuk, dat de komende maand te zien is in Theater Bellevue in Amsterdam, gaat over de opkomst en ondergang van een crimineel die een televisie-interview geeft dat totaal ontspoort. De man is, net als Khayame, van Marokkaanse afkomst en krijgt vragen als 'criminaliteit ligt toch verankerd in jullie cultuur?' en 'is kritiek op je ouders voor migrantenkinderen nog steeds taboe?' op zich afgevuurd.

"Al die uitspraken en vragen heb ik wel een keer in het echt gehoord. Ik heb niks verzonnen", aldus Khayame. "Daar gaat het stuk in essentie over: ben je wie je bent of ben je wat de rest van de wereld denkt dat je bent? Kun je ontsnappen aan de verwachtingen die er zijn?"