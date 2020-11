Herman Koch brengt in mei 2021 een nieuw boek uit, bevestigt uitgever Ambo|Anthos dinsdag aan NU.nl Een film met Sophia gaat over een beroemde filmmaker, die een fascinatie heeft voor de hoofdrolspeelster.

Het verhaal draait om regisseur Stanley Forbes, die succesvol is in de Verenigde Staten en aan een terugkeer in de Nederlandse filmwereld werkt. De hoofdrollen in zijn film zijn voor de zeventienjarige Sophia en de bekende acteur Michael Bender.

Forbes ontwikkelt zich tot vaderfiguur van Sophia, maar naarmate de filmopnames vorderen worden zijn motieven steeds onduidelijker.

Het nieuwe boek van Koch, die begin 2020 zijn recentste roman Finse dagen uitbracht, wordt door de uitgever omschreven als "een spannende roman over de vaderlijke liefde voor een jonge actrice, de verdorven filmwereld en de kunst van het thuisblijven".

Het is de bedoeling dat Een film met Sophia op 21 mei 2021 verschijnt.

De 67-jarige Koch is bekend van de televisieserie Jiskefet en boekte grote successen met onder meer het verfilmde Het diner en Zomerhuis met zwembad.