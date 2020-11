André van Duin noemt het overlijden van collega en goede vriendin Corrie van Gorp een "droevige gebeurtenis". Volgens de presentator, die samen met Van Gorp vooral bekendstond als meneer en mevrouw De Bok, was zijn voormalige collega "een gek, leuk en warrig mens".

"Gisteravond belde familie op dat ze haar gevonden hadden, ze was net een uurtje overleden", vertelt Van Duin dinsdagochtend.

De twee hadden nog vaak contact, ook al was Van Gorp al een tijd geleden uit de schijnwerpers getreden. "Ze stuurde vaak fotootjes, dan had ze weer uierboord gemaakt of zo."

Daarnaast kreeg Van Duin regelmatig te horen wat 'mevrouw de Bok' van zijn televisieoptredens vond. "Als ik op tv was, liet ze altijd even weten wat ze ervan vond", lacht hij.

Corrie van Gorp en André van Duin als mevrouw en meneer De Bok. (Foto: ANP)

'Ze was een dierbare vriendin'

Na haar hoofdrol in de musical Een kannibaal als jij van Freek de Jonge en Bram Vermeulen was Van Gorp in 1974 voor het eerst te zien in de revue van Van Duin. Naast Frans van Dusschoten was ze jarenlang een bekend gezicht in het populaire revuegezelschap.

Ze speelde later in de televisie- en theatershows van Van Duin en samen vertolkten ze de bekende typetjes meneer en mevrouw De Bok, met hun typische hoedjes.

In 2009 maakten ze daarmee nog eenmaal een televisiecomeback in de wekelijkse Dik Voormekaar Show, zo blikt Van Duin terug. "We hebben erg gelachen samen. Heel af en toe deden we dat hoedje nog even op. Ze was een dierbare vriendin."