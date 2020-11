Beeld en Geluid Den Haag organiseert in de wintermaanden de tijdelijke tentoonstelling Cartooning for #PressFreedom. In de expositie zijn tekeningen te zien van cartoonisten die voor een wedstrijd waren gevraagd iets te maken binnen het thema Journalism without fear of favour.

Dit is ook het thema van de World Press Freedom Conference 2020 (WPFC 2020), die plaatsvindt op 9 en 10 december. De tentoonstelling is vanaf 8 december tot 28 februari 2021 te zien.

In het kader van de conferentie organiseerde het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met UNESCO, Cartoon Movement en Cartooning for Peace een internationale cartoonwedstrijd. Er volgden meer dan zeshonderd inzendingen, waarna een jury bestaande uit gerenommeerde cartoonisten tien winnaars selecteerde.

De winnende cartoon is van Keyvan Varesi (zie foto), die het spelletje steen, papier, schaar uitbeeldde en hierbij de steen verving door sociale media.

Deze tekeningen worden samen met cartoons van gevestigde cartoonisten over hetzelfde thema geëxposeerd. In het museum zijn cartoons uit de collectie van Beeld en Geluid aan de selectie toegevoegd.

Charlie Hebdo toont klassieke covers

Dit jaar staat het satirische blad Charlie Hebdo stil bij zijn vijftigste bestaansjaar. Op maandag publiceerde de titel de zestien meest iconische covers uit zijn geschiedenis, waaronder die van zijn eerste uitgave.

De selectie bestaat daarnaast uit de cover van de Je suis Charlie- editie van 14 januari 2015, een week na de aanslag op de redactie waarbij twaalf mensen om het leven kwamen. Afgelopen oktober ging de rechtszaak tegen de verdachten die nog in leven zijn van start.

Ook de cover met daarop de reproductie van de Mohammed-cartoon van tekenaar Kurt Westergaard, die in 2005 in de Deense krant Jyllands Posten werd afgedrukt, bevindt zich onder de door de redactie geselecteerde covers.