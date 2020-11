De dagboeken van de in 2014 overleden Britse acteur Alan Rickman - vooral bekend als Severus Sneep in de Harry Potter-films - zullen in de herfst van 2022 als boek worden gepubliceerd, meldt The Guardian zaterdag.

Rickmans dagboeken zouden veel verschillende onderwerpen omspannen. Van zijn gedachten over acteren tot inzichten over vriendschappen en politiek. De acteur, die zelf ook graag het theater bezocht, besprak ook toneelstukken die hij bijwoonde en deelde verhalen achter de schermen van de set van Harry Potter, waar hij een decennium lang deel van uitmaakte, tussen 2001 en 2011.

De zevenentwintig handgeschreven dagboeken, die meer dan vijfentwintig jaar van Rickmans leven en carrière beslaan, worden samengevoegd tot één boek. De Britse acteur begon begin jaren negentig met het schrijven van zijn dagboeken, met de bedoeling ze ooit te publiceren. Uitgever Canongate heeft de rechten op het boek verworven.

Rickman documenteerde zijn carrière terwijl hij te zien was in onder andere de Harry Potter-films Love, Actually, Sense and Sensibility en Galaxy Quest. Rickman schreef tot aan zijn dood in 2016, toen hij op 69-jarige leeftijd stierf aan alvleesklierkanker.

"Ik ben heel blij dat Canongate de dagboeken van Alan zal publiceren", vertelde Rima Horton, de weduwe van Rickman, aan The Guardian. "De dagboeken onthullen niet alleen Alan Rickman, de acteur, maar ook de echte Alan - zijn gevoel voor humor, zijn scherpe observatie, zijn vakmanschap en zijn toewijding aan de kunsten."