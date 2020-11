In de Californische plaats Palm Springs is onrust ontstaan over een gigantisch standbeeld van Marilyn Monroe. Het beeld toont de legendarische filmster met hoog opwaaiende rokken. Tegenstanders vinden het beeld seksistisch, meldt The Art News Paper.

Het beeld heet Forever Marilyn en is acht meter hoog. De maker, Seward Johnson, verbeeldt de actrice zoals ze te zien was in de film The Seven Year Itch, die Billy Wilder maakte in 1955. In de bewuste scène staat de ster op een luchtrooster, waardoor haar witte rok aan de achterkant tot haar middel opwaait en haar ondergoed te zien is.

Marilyn Monroe zelf heeft deze scène altijd verafschuwd. The Guardian schreef in 2014 hoe haar toenmalige man, honkbalspeler Joe DiMaggio, aanwezig was bij de opnames en na deze scène de filmset woedend verliet. Een slaande ruzie tussen de twee geliefden volgde, wat uiteindelijk resulteerde in hun scheiding.

Het beeld was van 2012 tot 2014 ook in het centrum van de stad te bezichtigen en werd daarna op verschillende plekken door het land geplaatst. Nu zal het beeld permanent neergezet worden op een plein voor het Palm Springs Art Museum. Hoewel er werd geopperd dat het beeld publiek naar het museum zou kunnen trekken, is de museumdirecteur er niet over te spreken.

Hij is bang dat het beeld een verkeerd signaal geeft aan de meer dan honderdduizend scholieren die het museum jaarlijks bezoeken. "Welke boodschap geeft het af aan onze jongeren, onze bezoekers en de gemeenschap om een ​​beeld te presenteren dat vrouwen objectificeert, seksueel geladen en respectloos is?"

De beslissing om het werk opnieuw te plaatsen zorgde voor veel protest van lokale bewoners. Een groep kunstenaars, ontwerpers, museumdirecteuren en curatoren publiceerden op 19 november een gezamenlijke brief in de plaatselijke krant The Desert Sun. Ze noemden het beeld "schaamteloos seksistisch".