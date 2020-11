Een zeldzaam exemplaar van Detective Comics, waarin superheld Batman voor het eerst verscheen, heeft bij een Amerikaanse veiling 1,5 miljoen dollar (1,26 miljoen euro) opgeleverd. Nog nooit werd er zo veel geld neergeteld voor een Batman-strip, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

De geveilde debuutstrip zou sinds 1939 nooit gerestaureerd zijn, maar nog wel in zeer goede staat verkeren. Dat is zeldzaam: voor zover bekend is er slechts één ander exemplaar met dezelfde classificatie.

Een exemplaar van de debuutstrip werd in 2010 al eens geveild voor ruim 1 miljoen dollar. Overigens is dat niet het hoogste bedrag dat ooit voor een strip is betaald: een eerste editie van Action Comics uit 1938, waarin Superman voor het eerst te zien was, leverde in 2014 op eBay 3,2 miljoen dollar op.

Batman verscheen voor het eerst in het 27e nummer van Detective Comics. Tekenaar Bob Kane en schrijver Bill Finger kwamen daarin met het verhaal The Case of the Chemical Syndicate, over een politiezaak rondom een verdorven chemisch bedrijf, waarbij de 'Bat-Man' te hulp schiet. Aan het eind blijkt dat rijkaard Bruce Wayne, een vriend van de politiecommissaris, achter het masker van de superheld zit.