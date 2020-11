Bij de bioscopen van Kinepolis en Vue is de kaartverkoop sinds de openstelling van donderdag teruggekeerd op het niveau van voor de sluiting twee weken geleden, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs de grootste bioscoopketens van Nederland.

Onder andere bioscopen, musea, theaters en poppodia openden donderdag de deuren nadat ze van het kabinet twee weken dicht moesten in de strijd tegen het coronavirus. Voor de culturele instellingen gelden weer de regels van de gedeeltelijke lockdown, wat betekent dat bioscopen maximaal dertig bezoekers per zaal mogen ontvangen.

Na de aankondiging van premier Mark Rutte tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn Kinepolis en Vue direct gestart met de kaartverkoop. "We kregen direct enthousiaste reacties", aldus een woordvoerder van Kinepolis, dat negentien vestigingen in Nederland heeft. "Onze zalen zaten altijd vol met maximaal dertig mensen en dat is nu ook het geval."

Ook bij Vue, eigenaar van twintig bioscopen, is de kaartverkoop "goed" op gang gekomen, aldus een zegsvrouw. "En dat geldt ook voor de titels die pas in december verschijnen", zegt ze. "We hebben geen uitverkochte zalen, maar zitten wel weer op het niveau van voor het sluiten van de bioscopen twee weken geleden."

In bioscoopzalen zijn veel stoelen afgeplakt om de afstandsregel te waarborgen. (Foto: Pro Shots)

'Geen coronavrees onder bezoekers'

De bioscoopketens concluderen geen coronavrees onder de eerste bezoekers te bespeuren. In de bioscopen wordt het dragen van een mondkapje streng geadviseerd en moeten bezoekers zelf hun consumpties meenemen. Tijdens de film mogen bezoekers de maskers wel afzetten.

"We merken dat mensen een bioscoopbezoek als een fijn uitje beschouwen", aldus de woordvoerder van Kinepolis. "Ze zien ook dat we de maatregelen goed in acht nemen. En ze hebben het voordeel dat er ruimte voor ze is."

"En er is nog steeds geen enkele coronabesmetting in een bioscoop vastgesteld", vult de voorlichter van Vue aan. "Een bioscoopbezoek is momenteel een van de veiligste dingen die je kan ondernemen."

Pathé, met 29 bioscopen de grootste bioscoopketen van Nederland, heeft niet gereageerd op een verzoek van NU.nl.