Het Anne Frank videodagboek, een moderne hervertelling van Het Achterhuis, heeft donderdag twee Lovie Awards gewonnen. Het project van de Anne Frank Stichting en Every Media won zowel een zilveren juryprijs als de publieksprijs in de categorie Entertainment en Sport.

"Het Anne Frank videodagboek is persoonlijk en indringend en heeft sinds de lancering ruim 6,5 miljoen kijkers wereldwijd getrokken", zegt Ronald Leopold, algemeen directeur van de Anne Frank Stichting.



"We krijgen veel positieve reacties, vooral van jongeren die middels het videodagboek verbinding maken met het meisje Anne. Het winnen van de Lovie Awards bevestigt hoe goed het videodagboek gemaakt is. We zijn hier erg blij mee, evenals onze partner Every Media."

Het videodagboek, met een hoofdrol voor de dertienjarige Luna Cruz Perez, is daarnaast ook genomineerd voor de Gouden Roos in de categorie Social Media en Videoseries. Op 9 december wordt bekend of de productie in de prijzen valt.

Anne Frank videodagboek van producent Every Media vertelt in vlogvorm het beroemde verhaal van het Joodse meisje dat in de Tweede Wereldoorlog in het Achterhuis in Amsterdam onderdook. Het verhaal begint op het moment dat Frank al anderhalf jaar ondergedoken zit en eindigt op de dag dat zij en de andere zeven onderduikers gearresteerd worden.

De vijftien afleveringen duren tussen de vijf en tien minuten en werden verspreid via het YouTube-kanaal van het Anne Frank Huis. Er zijn ondertitelingen beschikbaar in onder meer het Spaans, Hebreeuws en Russisch.

De Lovie Awards gelden als de 'Oscars van het Europese web'. Arjen Lubach won de prijs al driemaal voor video's die hij maakte voor Zondag met Lubach.