In Tussen Kunst en Kitsch is woensdagavond een grote vondst gedaan. Het gaat om een schilderij van Adriaan de Lelie dat is getaxeerd op een waarde van 100.000 euro. Daarmee komt het op de vijfde plek van hoogst getaxeerde objecten in de geschiedenis van het tv-programma.

Het schilderij komt uit de familie van de man die het had meegenomen. Onder anderen schilder Charles Rochussen is als baby op het werk afgebeeld. Expert Willem Jan Hoogsteder is ervan overtuigd dat het portret door De Lelie is geschilderd.

Al vaker werden er bijzondere vondsten gedaan in Tussen Kunst en Kitsch. Het record staat op een taxatie van 250.000 euro voor het schilderij Het kanstwerkstertje van schilder Joost van Geel in 2011. Ook en 2012 en 2013 waren er klappers met respectievelijk 150.000 euro voor een houten voorouderbeeld uit Congo en 125.000 euro voor een collier.

Het schilderij van De Lelie deelt de vijfde plaats met een schilderij van Jan van Kessel de Jonge. Dat werd in 2005 getaxeerd op een waarde van 100.000 euro.

De Lelie was een Nederlands kunstschilder (1755-1820) die voornamelijk portretten schilderde van tijdgenoten uit het Nederlandse culturele leven. Ook schilderde hij veel binnenhuistaferelen.