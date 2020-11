Giel Beelen zal voor de Maand van de Spiritualiteit een essay schrijven. Hierin zet de radio-dj tien lessen op een rij die hij leerde van sprekers over zelfontwikkeling en spiritualiteit.

Het essay krijgt de titel Kukuru, wat staat voor 'kort, groots en je innerguru (je innerlijke drijfveer)'.

Beelen maakt een gelijknamige podcast waarin hij in gesprek gaat met mensen over onderwerpen als zelfontwikkeling en spiritualiteit. De tien grootste lessen die hij hiervan opstak, beschrijft hij in het essay.

Het essay is in boekhandels te koop tijdens Maand van de Spiritualiteit, die jaarlijks plaatsvindt. Dit keer is dat van 1 tot en met 28 februari.