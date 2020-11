Persoonlijke dagboeken, gitaren, tientallen (show)kostuums en een complete studio. Fans van The Rolling Stones kunnen vanaf vrijdag in het Groninger Museum rondneuzen tussen allerlei items van de bekende Britse rockband, want dan opent de Stones-tentoonstelling Unzipped. NU.nl zet alvast een paar van de hoogtepunten op een rij.

Een kijkje in Olympic Studios, de studio van The Rolling Stones - inclusief de gitaar van Keith Richards en de Afrikaanse drums van Charlie Watts. In de studio in Londen nam de band onder meer de eerste single Come On op.

Het (nagebouwde) appartement op Edith Grove in Chelsea, waar Mick Jagger en Keith Richards in 1962 woonden ten tijde van de oprichting van de Stones. De twee waren niet bepaald sterren in het huishouden, zo bewijst dit inkijkje in hun appartement. Naar verluidt zijn de leden van The Beatles hier wel eens op bezoek geweest, en besloten ze na het bezoek hier niet meer terug te keren, zo smerig vonden ze het.

Stukken die Jagger, Charlie Watts en Brian Jones droegen tijdens concerten in de jaren zestig en zeventig.

Zes kostuums die Jagger droeg tijdens shows van The Stones. Het gaat om ontwerpen van Versace, Alexander McQueen en Dior. Het meest rechtse kostuum is ontworpen door L'Wren Scott in 2012, die tot haar dood in 2014 een relatie met Jagger had.

Een impressie van een van de museumzalen in het Groninger Museum. The Rolling Stones - Unzipped is vanaf vrijdag 20 november te zien. Mick Jagger opent de tentoonstelling donderdagmiddag en gaat in gesprek met Leo Blokhuis.