Rutger Bregman heeft woensdagavond in M de NS Publieksprijs gekregen. De meeste mensen deugen, dat het afgelopen jaar een van de bestverkochte boeken was, werd door het publiek gekozen met 26 procent van de stemmen.

Bregman wint hiermee een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van 7.500 euro en een jaar lang gratis reizen met de trein.

De auteur kreeg in juli een Gouden Boek voor De meeste mensen deugen, waarin hij duikt in de geschiedenis van de mens. Dat betekent dat er minstens 200.000 exemplaren van zijn verkocht. De meeste mensen deugen is inmiddels in 31 landen verschenen. De historicus debuteerde in 2012 met Met de kennis van toen.

Er werd een recordaantal stemmen uitgebracht, aldus presentatrice Margriet van der Linden. Tussen de eerste en tweede plaats zaten slechts achttienhonderd stemmen.

De andere genomineerden waren Astrid Holleeder met Familiegeheimen, Edwin Schoon met BASTA (autobiografie van Marco van Basten), Herman Finkers met De cursus 'Omgaan met teleurstellingen' gaat wederom niet door, Geert Mak met Grote verwachtingen en Roxane van Iperen met 't Hooge Nest. Alle boeken waren het afgelopen jaar het bestverkocht en dongen daarom automatisch mee naar de boekenprijs.

Van Basten, Van Iperen, Bregman en Mak waren aanwezig in de studio, Finkers was er via een liveverbinding. Miljuschka Witzenhausen zat er namens haar moeder Astrid Holleeder.

Eerste nominatie voor Bregman

Voor Bregman, Van Iperen en Schoon was het de eerste nominatie. Mak won de prijs al twee keer, in 2000 met De eeuw van mijn vader en in 2004 met In Europa. Holleeder was in 2017 genomineerd met haar bestseller Judas en in 2018 met Dagboek van een getuige. Ook Finkers heeft twee eerdere nominaties op zak: Ich bin ein Almeloër! in 1997 en Het meisje met de eierstokjes in 1998. De prijs heette toen nog de Trouw Publieksprijs.

Vorig jaar werden er 111.000 stemmen uitgebracht en werd Rinkeldekink van Martine Bijl uitgeroepen tot favoriete boek.