Heleen van Royen (55) wil op haar zestigste een opvolger van Selfmade, het fotoboek met daarin ook naaktfoto's van zichzelf, uitbrengen. In een interview in Veronica Magazine zegt ze ernaar uit te kijken.

"Dat lijkt me geweldig. Ik heb nu ook nieuwe borsten natuurlijk, wat weer ander materiaal is om mee te werken, dus daar kan ik me echt op verheugen."

Selfmade verscheen in 2014 en werd uitgebracht als "fotografisch zelfonderzoek", waarmee Van Royen de relatie tot haar seksualiteit met veel foto's belichtte.

Op de vraag of ze tijdens de totstandkoming van Selfmade II rekening zal houden met de mening van haar kinderen of kleinkinderen, reageert Van Royen ontkennend. "Mannelijke kunstenaars wordt trouwens nooit gevraagd of ze rekening houden met hun kinderen. Vrouwen krijgen die vraag wel. Ik vind dat heel scheef."

"Als ze (haar kinderen, red.) vroeger huilend bij me waren gekomen en hadden gezegd: 'O mam, ik word gepest', ja, dan was het misschien anders, maar ze zijn slim en mans genoeg om hun woordje te doen."

'Ik merkte ook dat mannen veel meer naar me keken'

Recent verscheen de verhalenbundel Moeder, Dochter, Minnares. Het boek komt uit in het jaar waarin Van Royen haar twintigjarig jubileum als schrijfster viert en gaat ook over onder meer het verzorgen van haar uiterlijk, waarbij ze cosmetische ingrepen niet schuwt.

"Ik vind het leuk om daarmee bezig te zijn en er goed uit te zien. Vroeger was ik echt een lelijk eendje, maar toen ik ontdekte dat je je uiterlijk kan manipuleren, was ik daar heel blij mee. Ik merkte ook dat mannen veel meer naar me keken."