Barack Obama genoot niet van het schrijfproces van zijn memoires A Promised Land. "Ik geniet niet van het schrijven, maar van het geschreven hebben. (..) Het proces van het schrijven zelf is vaak een martelgang", aldus de oud-president in gesprek met schrijver Tommy Wieringa in Nieuwsuur.

"Ik voelde me erg goed toen ik ermee klaar was", vervolgt Obama (59). Hij vertelt hoe hij vaak worstelde om in "een goede flow" te komen. "Dat gebeurde misschien één op de tien keer dat ik ervoor ging zitten."

"Het gebeurt niet vaak, maar als je het dan terugleest denk je: dat is een mooie alinea, dat is een mooie zin of een prachtige omschrijving."

Volgens Obama zorgt de bekendheid die zijn politieke carrière hem gaf er nu voor dat zijn boek veel wordt verkocht. "Misschien ben ik een betere schrijver dan politicus, maar ik zou nooit zo veel zijn gelezen als ik niet de politiek in was gegaan."

Als president van de Verenigde Staten ambieerde Obama het al om ooit een boek uit te brengen. "Ik heb de gevoeligheid van de schrijver in mij weten vast te houden (als president, red.). Als schrijver moet je het vermogen hebben om de wereld door iemand anders ogen te zien en je in die persoon te kunnen verplaatsen."

Memoires

De aanleiding voor het interview met Nieuwsuur was de release van het eerste deel van zijn memoires. Obama liet zich voor zijn boek, dat dinsdag uitkwam, in meerdere landen interviewen door mensen uit de literaire wereld. De Amerikaanse oud-president gaf in Europa in vijf landen een interview, waaronder in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In Spanje werd hij geïnterviewd door Isabel Allende.

Wieringa is auteur en columnist bij NRC Handelsblad. Volgens Nieuwsuur kreeg de schrijver geen beperkingen opgelegd en mocht hij Obama alles vragen.