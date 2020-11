Bette Westera (62) schrijft volgend jaar het Kinderboekenweekgeschenk. Het jaarlijkse bijbehorende prentenboek wordt gemaakt door Mark Janssen, meldt organisator Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). De 67e editie van de Kinderboekenweek staat in het teken van 'Worden wat je wil'.

"Beroepen als astronaut, dokter of kok; kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber", zegt de stichting CPNB. "Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later."

De Kinderboekenweek, die van 6 tot en met 17 oktober plaatsvindt, heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen in Nederland enthousiast te maken om boeken te lezen. Ook volgend jaar komt Kinderen voor Kinderen met een speciaal lied dat past bij het thema van de Kinderboekenweek.

Het geschenk is tijdens de Kinderboekenweek gratis verkrijgbaar in de boekwinkel bij aankoop van ten minste 12,50 euro aan kinderboeken.