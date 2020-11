De bioscopen, theaters en musea mogen donderdag de deuren weer openen. Ook bibliotheken, zwembaden, pretparken, dierentuinen en soortgelijke plekken mogen vanaf dat moment weer open. NU.nl zet op een rij wat de exacte regels zijn binnen deze sector.

Alle culturele instellingen mogen dertig personen per zaal binnenlaten. Voor 'doorstroomlocaties' zoals musea en pretparken geldt die norm niet, zolang bezoekers maar voldoende afstand kunnen houden.

Reserveren voor een bezoek is in alle gevallen verplicht, zowel voor instellingen waar bezoekers vooral op een plek zijn als voor doorstroomlocaties.

Musea en bibliotheken

Voor musea, bibliotheken, pretparken, dierentuinen, monumenten en andere binnen- en buitenlocaties met doorstroom van bezoekers geldt dat de lokale overheid afspraken maakt over het maximaal aantal bezoekers. Hierbij houden zij rekening met de oppervlakte van de locatie en het kunnen naleven van maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden. Bezoekers reserveren voor hun bezoek per tijdvak.

Theaters, poppodia

Theaters, poppodia en andere organisaties waar bezoekers binnen vooral op één plaats zijn geldt een maximum van dertig bezoekers. Een zichtbaar gescheiden podium geldt als een aparte ruimte. Iedereen heeft een vaste zitplaats en mag niet van plek wisselen. Bezoekers kunnen vooraf of aan de deur reserveren. Verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgangen en toiletten zijn zo van elkaar gescheiden dat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden.

Als een voorstelling niet door kan gaan door het coronavirus blijft het gekochte kaartje geldig voor een eventuele nieuwe datum. Als de voorstelling definitief wordt afgelast of als je op de nieuwe datum niet kunt ontvang je een voucher met dezelfde waarde van de ticketprijs.

Bioscopen

Bioscopen mogen, net als andere culturele instellingen, per zaal dertig mensen ontvangen. Het is echter niet toegestaan om eten of drinken te kopen in de bioscoop. Directeur Gulian Nolthenius reageerde eerder namens de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) op het maximum aantal bezoekers. "Dat is volstrekt onvoldoende voor de bioscopen om rendabel te zijn."

Buurthuizen

Buurthuizen, net als dorpshuizen en wijkcentra, zijn dicht voor publiek. Dat betekent dat zij gesloten zijn voor vrije inloop. Een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum mag wel activiteiten organiseren, maar alleen voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Dit is bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Of voor mensen met psychische problemen of die eenzaam zijn.

Het kabinet maakte op 3 november bekend dat alle publiek toegankelijke locaties twee dagen later de deuren moesten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat was een twee weken durende aanscherping boven op eerdere maatregelen als het sluiten van de horeca. "Twee weken is ook echt twee weken", aldus Rutte.