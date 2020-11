Jeroen van Merwijk is het niet eens met de VARA, die volgens hem van mening was dat liedjes tijdens cabaretvoorstellingen de televisiekijker uitnodigen om naar een andere zender over te stappen. Volgens de cabaretier vergat de omroep, die nu BNNVARA, heet om de kwaliteit van de liedjes mee te laten wegen.

"Bij de VARA heerste het volkomen onbegrijpelijke misverstand dat liedjes een zapmoment zijn", verklaart Van Merwijk maandag in het AD waarom zijn shows naar eigen zeggen nooit op televisie te zien zijn geweest. "Ja, veel liedjes zijn dat inderdaad, omdat het kutliedjes zijn. Maar goede liedjes, en die maak ik, zijn de sterkste vorm die er bestaat."

Van Merwijk nuanceert zijn gebrek aan shows op televisie door erop te wijzen dat dit misschien lag het ook aan zijn "bonkigheid" lag. De cabaretier legt ook het verband tussen zijn weinige televisieoptredens en de soms lage publieksaantallen bij zijn theatervoorstellingen.

De 65-jarige Van Merwijk maakte in februari bekend dat bij hem darmkanker was vastgesteld. In september annuleerde de cabaretier zijn aankomende tournee, nadat hij te maken kreeg met een terugval. Van Merwijk liet daarna in verschillende media weten dat hij niet meer zal herstellen van zijn ziekte.