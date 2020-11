Er komt een tweede steunpakket van 482 miljoen euro voor de culturele en creatieve sector. Dat wordt ingezet wordt in de eerste helft van 2021 en is bedoeld om makers en artiesten aan het werk te houden. Dat meldt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het eerste steunpakket van 300 miljoen euro werd vooral gebruikt om culturele instellingen overeind te houden.

"Instellingen hebben de verantwoordelijkheid om werk te generen voor regisseurs, scriptschrijvers, acteurs, ontwerpers, muzikanten, kunstenaars en theatermakers en alle andere makers in de culturele en creatieve sector", schrijft Van Engelshoven.

Het doel is om een groot deel van het steunpakket te gebruiken om "mooie tentoonstellingen, films en voorstellingen" te brengen "waar iedereen van kan genieten".

Volgens de minister kent Nederland een rijke culturele infrastructuur en is het belangrijk deze in stand te houden. Naast het tweede steunpakket wordt er ook 40 miljoen euro uitgetrokken voor vrije theaterproducenten, om de kosten van reeds gemaakte voorstellingen te compenseren.

Ruim 200 miljoen euro naar verlenging maatregelen

In de brief aan de Tweede Kamer is ook een overzicht te vinden van hoe het tweede steunpakket ongeveer verdeeld zal worden. Zo gaat er ruim 200 miljoen euro naar verlenging van de maatregelen uit het eerste steunpakket. "In verhouding gaat een groot deel hiervan naar kunstenaars en creatieve professionals, namelijk 49,75 miljoen euro."

Voor de Nederlandse Publieke Omroep wordt ook 10 miljoen euro extra uitgetrokken, voor extra zendtijd voor de getroffen cultuursector. "Via dit grote en nationale podium worden makers en publiek weer bij elkaar gebracht en kunnen voorstellingen en producties toch doorgaan."

150 miljoen euro naar gemeenten

Ook de gemeenten krijgen in totaal 150 miljoen om lokale culturele instellingen te ondersteunen. Dat bedrag komt bovenop de 68 miljoen euro die gemeenten eind augustus al kregen om bibliotheken, muziekscholen en filmhuizen overeind te houden.

Naast het tweede steunpakket, dat in augustus al werd aangekondigd, kan de sector ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen. Ook daarvan maakt de cultuursector gebruik, bijvoorbeeld voor een tegemoetkoming in de loonkosten van personeel.