Miljuschka Witzenhausen heeft samen met haar moeder Astrid Holleeder de podcast Familiegeheimen opgenomen. Het idee voor de podcast ontstond nadat Witzenhausen haar volgers had aangeboden haar moeder vragen te stellen over haar gelijknamige boek.

Holleeder is met het boek Familiegeheimen genomineerd voor de NS Publieksprijs. Witzenhausen riep haar volgers op te stemmen en gaf hen ook de gelegenheid om vragen aan Holleeder in te sturen. Dat leverde duizenden reacties op.

Witzenhausen besloot een deel van de vragen aan haar moeder voor te leggen in een podcast. Hierin spreekt Holleeder over hoe ze haar dagen vult en over de familiegeheimen die hebben geleid tot de huidige situatie.

De auteur leeft ondergedoken sinds ze in 2015 tegen haar broer Willem Holleeder getuigde. Hij werd in 2019 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Familiegeheimen verscheen in 2019 en is het derde boek dat Holleeder schreef. Eerder verschenen Judas en Dagboek van een getuige. De podcast Familiegeheimen is vanaf maandag te beluisteren.