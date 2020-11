Een zijden schoen van de Franse koningin Marie Antoinette van Oostenrijk (1755-1793) heeft zondag op een veiling 43.750 euro opgebracht. De opbrengst is ruim vier keer zo veel als verwacht.

De door de Marie Antoinette gedragen schoen is maat 36. Naast uit zijde bestaat het schoeisel met een hak uit geitenleer.

De familie van de in 1793 tijdens de Franse Revolutie geëxecuteerde vorstin heeft de schoen tot de verkoop bewaard in eigen kring.

Marie Antoinette arriveerde in mei 1770 op haar vijftiende in Frankrijk. Ze was de maand ervoor getrouwd met kroonprins Lodewijk XVI (1754-1793).

De latere koning van Frankrijk kon niet bij het huwelijk aanwezig zijn. Daarom vond de huwelijksceremonie plaats in Marie Antoinettes geboorteplaats Wenen, met de broer van Marie Antoinette als gevolmachtigde.