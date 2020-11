Heleen van Royen beseft dat de levensgebeurtenissen die ze beschrijft in haar nieuwe boek Moeder, dochter, minnares niet alleen haar zijn overkomen, vertelt de schrijfster maandag in De Telegraaf.

"Voor mij gaat dit boek om universele verhalen", aldus Van Royen. "Het zijn dan misschien gebeurtenissen uit mijn leven, maar tegelijkertijd zijn het verhalen over de dingen die iedereen meemaakt; over moeder worden, dochter zijn, rouwen om iemands dood, een kleinkind krijgen, verliefd worden."

"Ik ben niet de enige die dat overkomt. Ik kan het alleen ook nog eens leuk opschrijven."

In Moeder, dochter, minnares gaat Van Royen onder meer in op de dood van haar moeder in 2018. De schrijfster maakte een documentaire over haar moeder, die leed aan de ziekte van Alzheimer.

"Ze werd er alleen maar liever, zachter en vriendelijker door", beoordeelt Van Royen de aandoening die verantwoordelijk is voor dementie. "Mijn late herinneringen aan haar zijn alleen maar mooi. Ik zou het niet erg vinden als het voor mij ook zo eindigt."

Moeder, dochter, minnares verscheen op 13 november.