Igone de Jongh wilde na 24 jaar verbonden geweest te zijn aan Het Nationale Ballet de 25 jaar graag volmaken, maar heeft daar niet de kans toe gekregen. Dat vertelt de balletdanseres in Het Parool.

"Ik vertel nu pas eerlijk waarom ik echt weg ben gegaan", aldus De Jongh (41). "Directeur Ted Brandsen en ik bleken andere verwachtingen en andere verlangens te hebben. Dat ging over de rollen die ik nog wilde dansen, maar ook over mijn toekomst bij Het Nationale Ballet. Ik was graag balletmeester geworden, maar Ted vond dat ik daar het talent niet voor had."

Om zichzelf te behoeden voor grotere teleurstellingen besloot de voormalige eerste soliste te stoppen bij het gezelschap. De Jongh: "Er bleef te weinig over. Ik heb gezegd: 'Voordat ik totaal gefrustreerd raak, stop ik er meteen mee, zodat ik zelf nog iets kan beginnen, want over twee of drie jaar ben ik te oud om te dansen.'"

Op een andere manier verbonden blijven aan Het Nationaal Ballet bleek niet tot de mogelijkheden te behoren. "Ik hoopte dat ik op de een of andere manier deel kon blijven uitmaken van de familie, maar dat ging niet. Het heeft me erg veel pijn gedaan. Ik ben nog steeds bezig het verdriet te verwerken. En ondertussen zit de deur dicht."

Tegenwoordig is De Jongh zelfstandig danseres en was ze jurylid in de SBS6-show Dance dance dance. Haar biografie verschijnt deze week.