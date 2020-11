De bioscopen, theaters en musea mogen donderdag de deuren weer openen. De tijdelijke sluiting van de culturele instellingen in de strijd tegen het coronavirus wordt opgeheven, meldt premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn persconferentie.

Woensdag lopen de tijdelijke extra coronamaatregelen af. Vanwege de daling van het aantal nieuwe positieve tests en het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is het volgens Rutte niet langer noodzakelijk om de bioscopen, theaters, musea en poppodia gesloten te houden.

Het kabinet liet alle culturele instellingen op 3 november de deuren sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tot dat moment mochten maximaal dertig mensen per zaal worden toegelaten.

Premier Rutte liet toen al weten dat bioscopen, theaters en musea na twee weken weer open mochten als de maatregelen het beoogde effect zouden hebben.

Na een dagen van dalingen meldde het RIVM vrijdag voor de derde dag op rij een stijging van het aantal nieuwe positieve tests. In de afgelopen 24 uur zijn 6.109 nieuwe gevallen geregistreerd.

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (Foto: Pro Shots)

Sluiting kostte de sector 1 miljoen euro extra per week

De sluiting van de culturele instellingen kostte de branche in totaal 1 miljoen euro extra per week, bleek uit een schatting in de Volkskrant van Jeroen Bartelse, directeur van TivoliVredenburg en lid van de taskforce culturele en creatieve sector. Het orgaan verdedigt in de coronacrisis de belangen van beide sectoren.

Volgens Bartelse kost de limiet van dertig toeschouwers per zaal de culturele sector ongeveer 8 miljoen euro per week. De culturele instellingen kunnen ter compensatie een beroep doen op regelingen van de overheid.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelde in augustus 482 miljoen euro extra beschikbaar voor de noodlijdende cultuursector. Dat steunpakket volgde op de eerdere 300 miljoen euro die in maart voor de theaters, bioscopen en musea was uitgetrokken om de klappen van de coronacrisis op te vangen.