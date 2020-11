In een aantal bioscopen, theaters en stadions mogen begin volgend jaar bij wijze van proef meer mensen komen. Daarnaast is er ook akkoord gegeven voor het organiseren van speciale proefevenementen. Deze mogen bezocht worden onder bepaalde voorwaarden, zoals het overleggen van een negatieve coronatest.

Het kabinet heeft in principe groen licht gegeven voor proeven met deze evenementen en zakelijke congressen, meldt staatssecretaris Mona Keijzer na een overleg tussen het kabinet en de evenementenbranche. Concerten en festivals mogen voorlopig nog niet proefdraaien.

De proeven zijn alleen toegestaan in regio's waar op dat moment het risiconiveau 'waakzaam' geldt. Dat betekent dat de situatie goed onder controle is: het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen is laag, mensen houden zich aan de regels, het bron- en contactonderzoek werkt goed en de zorg kan de druk aan.

"Ik ben er echt heel erg blij mee", zegt staatssecretaris Keijzer. "Maar we moeten wel kijken naar het niveau van besmettingen. We willen voorkomen dat het misgaat." Ook de ingangsdatum van de pilots is nog enigszins ongewis.

Eerst werd nog gesproken over sneltests bij de deur van evenementen, maar "zover is het nog niet", zegt Keijzer. Het is nog niet mogelijk om mensen zonder klachten goed te kunnen testen met zo'n sneltest. Maar de bezoekers van de proefevenementen zullen wel een PCR-test ('reguliere' coronatest) ondergaan.

Proefevenementen zodra risiconiveau daalt

Daarnaast is het kabinet ook onder voorwaarden akkoord gegaan met de doorontwikkeling van proefevenementen waarvan de kaartkopers akkoord gaan met bepaalde voorwaarden.

De precieze voorwaarden zijn nog niet bekend, maar gedacht wordt aan het overleggen van een negatieve coronatest, het op verzoek meewerken aan een temperatuurmeting en het vermijden van kwetsbare groepen tot twee weken na het bezochte evenement.

Onder de noemer Back to Live zullen organisatoren Mojo en ID&T twee concerten organiseren in de Amsterdamse Ziggo Dome. Ook wordt er gewerkt aan een festival en een theatervoorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht. Deze evenementen zullen pas gaan plaatsvinden wanneer het risiconiveau daalt naar 'waakzaam'.

De resultaten van deze proefevenementen worden gebruikt om inzicht te krijgen in onder meer het aantal contactmomenten tussen bezoekers, welke maatregelen goed worden nageleefd en waar er nog uitdagingen liggen.