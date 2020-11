De expositie The Rolling Stones – Unzipped, die vanaf 20 november te zien is in het Groninger Museum, wordt online geopend door frontman Mick Jagger. Om 17.00 uur geeft hij op rollingstonesgroningen.nl de aftrap voor de expo.

Muziekjournalist Leo Blokhuis interviewt Mick Jagger en toont samen met directeur Andreas Blühm enkele hoogtepunten uit de tentoonstelling.

Ook interviewt Blokhuis een aantal bekende Nederlanders die groot fan zijn van de band. Lucy Woesthoff (voormalig pr-manager van de Stones), Klaas Knot (president van De Nederlandsche Bank), Matthijs van Nieuwkerk en Humberto Tan vertellen allemaal over hun bijzondere band met de Stones.

The Rolling Stones - Unzipped toont ruim vierhonderd originele objecten uit de verzameling van de Stones. Niet alleen instrumenten en podiumontwerpen, maar ook zeldzame audiofragmenten en videomateriaal, persoonlijke dagboeken, iconische kostuums, postermateriaal en albumcovers.



Het Groninger Museum museum moest vanwege de landelijke wetgeving tijdelijk de deuren sluiten. Op donderdag 19 november kunnen sponsoren en leden van de Vrienden van het Groninger Museum alvast een kijkje nemen bij de tentoonstelling.

Vanaf vrijdag 20 november is, vooralsnog, iedereen weer welkom. Tickets voor de tentoonstelling zijn vanaf 14 november te koop. Het museum is alleen toegankelijk met een toegangskaart voor een bepaald tijdslot dat vooraf via de website is gereserveerd.