De bekende musical The Sound of Music komt in 2021 als tournee terug naar enkele grote Nederlandse theaters, meldt producent Stage Entertainment donderdag. Het gaat om de laatste musical die Albert Verlinde als algemeen directeur van Stage Entertainment Nederland aankondigt.

Over de kaartverkoop en de mogelijke première wordt later meer bekendgemaakt, aldus het entertainmentbedrijf.

Verlinde is nog tot 1 december algemeen directeur en producent bij het bedrijf. Hij noemt The Sound of Music "een van de geliefdste musicals ter wereld".

"Ik ben trots in deze tijd, waarin alle theaters het ongelofelijk zwaar hebben, deze wereldberoemde musical aan te kunnen kondigen. Het feit dat we nu een grote bekende productie als deze kunnen brengen, zie ik als een goede stap voorwaarts voor zowel de theaters in het land als het publiek dat nu al zo lang niet naar het theater kan gaan", aldus Verlinde.

In welke theaters de musical in 2021 te zien zal zijn, is nog niet bekendgemaakt.