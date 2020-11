Oprah Winfrey en Brad Pitt gaan het boek The Water Dancer van Ta-Nehisi Coates verfilmen, meldt The Hollywood Reporter.

Winfrey en Pitt zijn met hun productiebedrijven Harpo Films en Plan B betrokken bij de film, die gemaakt wordt voor filmstudio MGM.

The Water Dancer gaat over Hiram Walker, die wordt geboren als slaaf. Hoewel hij een uitzonderlijk goed geheugen heeft, heeft hij geen herinneringen aan zijn overleden moeder. Na een auto-ongeluk wordt hem duidelijk dat hij over bijzondere gaven beschikt.

"Het verhaal van Hiram gaat over zijn toewijding aan degenen van wie hij houdt en zijn reis om hen samen te brengen", zeggen Michael De Luca en Pamela Abdy van MGM in een verklaring.

De 45-jarige Coates is journalist en auteur en schreef eerder de bestseller Between the World and Me.