Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) heeft meer onderzoek nodig om te kunnen beoordelen of de noodsteun van het kabinet ook bij zzp'ers in de culturele sector terechtkomt. Dat laat de bewindspersoon via een woordvoerder weten aan NU.nl, nadat een onderzoek uit september door de uitvoerder als achterhaald werd bestempeld.

De minister subsidieert daarom onderzoek van de Boekmanstichting naar hoe effectief de noodbetalingen zijn voor zzp'ers in de cultuursector. Dat onderzoek maakt deel uit van een grotere studie van het kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid over de effecten van de coronacrisis op culturele instellingen.

Van Engelshoven verwacht dat de eerste resultaten eind dit jaar gepubliceerd zullen worden.

Eind oktober haalde de cultuurminister in haar beantwoording op Kamervragen een onderzoek van de Nederlandse Associatie voor PodiumKunsten (NAPK) aan als voorbeeld van noodsteun van het kabinet die via cultuurinstellingen goed terechtkomt bij zzp'ers in de cultuursector. Die resultaten zijn volgens de brancheorganisatie echter "ruimschoots achterhaald".

'Achterhaald' onderzoek uit september

Volgens de NAPK is het onderzoek niet meer bruikbaar omdat het plaatsvond in september. "Toen was de verwachting dat er gespeeld zou kunnen worden met maximale zaalcapaciteit, met 1,5 meter afstand", aldus NAPK-directeur Mirjam Terpstra. "Maar inmiddels zijn veel voorstellingen en tours afgelast."

De NAPK gaat in december nieuw eigen onderzoek doen onder de 126 leden. Terpstra verwacht dan "accuratere cijfers te krijgen over de impact van de crisis op zzp'ers in het gesubsidieerde deel van de podiumkunsten". De brancheorganisatie laat weten de resultaten van het nieuwe onderzoek te zullen publiceren op de website.

Kamervragen over effectiviteit coronasteun aan zzp'ers

In september kreeg Van Engelshoven Kamervragen van GroenLinks, de PvdA en de SP na berichtgeving door NU.nl over het relatief grote omzetverlies in de cultuursector. De Kamerleden Niels van den Berge (GroenLinks), Lodewijk Asscher (PvdA) en Peter Kwint (SP) beweerden in de Kamervragen dat coronasteun nauwelijks zou doorsijpelen naar zzp'ers in de culturele sector.

De maand erop verwees Van Engelshoven in haar antwoorden naar het NAPK-onderzoek om de bewering van de drie Kamerleden te nuanceren. Op basis van dat onderzoek kunnen echter geen stevige uitspraken worden gedaan over of de financiële noodsteun wel of niet via cultuurinstellingen terechtkomt bij zzp'ers in de sector, erkent de minister na vragen door NU.nl.

Accurate cijfers over effect coronasteun cultuursector ontbreken

Bij de NAPK zijn theaters, jeugdproducenten, dans- en muziekgezelschappen aangesloten. Minder dan de helft van de leden die reageerden op het NAPK-onderzoek uit september zegt zzp'ers volledig te hebben gecompenseerd uit de steunmiddelen die het kabinet heeft vrijgemaakt.

Van de organisaties die lieten weten zzp'ers deels te hebben gecompenseerd, is niet bekend om welk deel van het inkomen het gaat. De NAPK weet bovendien niet hoeveel zzp'ers steun hebben ontvangen.

Minister: 'Beantwoording Kamervragen had zorgvuldiger gekund'

Volgens Van Engelshoven geeft "het onderzoek van de NAPK een indicatie dat een deel van de steun aan instellingen ook bij zzp'ers terechtkomt. Omdat het onderzoek anoniem is gedaan, is niet met 100 procent zekerheid te zeggen hoe het zit met de representativiteit."

De minister laat weten dat de beantwoording van de Kamervragen "zorgvuldiger" had gekund. Ze belooft de Kamer hierover volgende week nader te informeren.