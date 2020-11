Het woord 'lockdown' is door Collins Dictionary, een Britse uitgever van woordenboeken, uitgeroepen tot het woord van het jaar. Het werd vergeleken met 2019 6.000 procent vaker gebruikt, meldt The Guardian dinsdag.

In 2019 werd het woord volgens Collins nog zo'n vierduizend keer gebruikt in verschillende media. Dat aantal is dit jaar opgelopen tot ruim een kwart miljoen.

Het woord wordt in het woordenboek van Collins gedefinieerd als 'het opleggen van strikte beperkingen aan reizen, sociale interactie en toegang tot openbare ruimtes'.

"Taal is een weerspiegeling van de wereld om ons heen en 2020 stond in het teken van een wereldwijde pandemie", zegt Helen Newstead van Collins Dictionary.

"We hebben lockdown als woord van het jaar gekozen omdat het de gedeelde ervaring weergeeft van miljarden mensen die hun dagelijks leven hebben moeten beperken om het virus in te dammen. Nu veel landen een tweede lockdown hebben is het geen vrolijk makend woord van het jaar, maar wel het woord dat de afgelopen tijd voor een groot deel samenvat."

Megxit en TikToker ook in de top tien

In de top tien staan nog andere pandemiegerelateerde woorden, zoals 'coronavirus', 'self-isolate' en 'social distancing'.

Ook 'Megxit' (een samentrekking van Meghan en Brexit, bedacht na het vertrek van prins Harry en Meghan Markle uit Groot-Brittannië) en 'TikToker' (iemand die regelmatig filmpjes plaatst op het sociale medium TikTok) hebben een plaats bemachtigd in de lijst met populaire Britse woorden.

Vorig jaar werd 'climate strike' (klimaatprotest) door Collins Dictionary uitgeroepen tot woord van het jaar.