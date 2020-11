Het Eye Filmmuseum in Amsterdam, het Mauritshuis in Den Haag en het Naturalis Biodiversity Center in Leiden maken kans op de Bank Giro Loterij Museumprijs 2020. Het winnende museum krijgt een geldprijs van 100.000 euro.

Het publiek kan tot en met maandag 30 november stemmen op zijn of haar favoriete museum. De winnaar wordt op 2 december bekendgemaakt.

De museum met de meeste stemmen mag "zijn museumdroom waarmaken" met het geldbedrag dat wordt uitgekeerd. Het Eye Filmmuseum in Amsterdam wil dit geld besteden aan een reisbioscoop die het hele land door trekt.

Het Mauritshuis in Den Haag zou het geld willen besteden aan een onderzoek naar het schilderij De Stier, dat is gemaakt door Paulus Potter. "Als we de Museumprijs winnen, dan organiseren we een bijzonder project rondom deze all time favorite. De uitgebreide restauratie zal in het openbaar plaatsvinden, waardoor er zo veel mogelijk mensen van kunnen genieten", zegt directeur Martine Gosselink.

Naturalis in Leiden heeft als wens om een professionele studio te bouwen. "Zo kunnen we onze onderzoekers altijd tot in de huiskamer en in het klaslokaal brengen met hun kennis en verhalen die mensen verwonderen en raken. Hiermee kunnen we onze passie voor de natuur overbrengen aan zo veel mogelijk mensen", aldus directeur Edwin van Huis.

De prijs is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij, in samenwerking met de Museumvereniging en wordt uitgereikt sinds 1990 en is de grootste publieksprijs voor musea in Nederland. Vorig jaar ging de hoofdprijs naar Stedelijk Museum Schiedam.